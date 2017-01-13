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Челябинск

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Публикации за 13.01.17

В Троицке автобус задавил пенсионерку

В Троицке автобус задавил пенсионерку

В Троицке женщина погибла под колесами ПАЗа.

Как сообщили агентству в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, дорожный инцидент произошел накануне в 18 часов 05 минут возле дома № 1 по улице Энергетиков. Пенсионерка переходила проезжую часть в неустановленном месте, недалеко от перекрестка с регулируемым пешеходным переходом.

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В последний момент водитель автобуса попытался избежать столкновения, однако на обледеневшей дороге резко затормозить не сумел.

В результате аварии 64-летнюю горожанку с многочисленными травмами доставили в больницу, где она вскоре скончалась.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.01.17

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