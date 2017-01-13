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Челябинск

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Публикации за 13.01.17

В Ленинском районе Челябинска на неделю ограничат движение на одной из ключевых магистралей

В Ленинском районе Челябинска на неделю ограничат движение на одной из ключевых магистралей

В Челябинске ограничат движение на одной из ключевых магистралей.

Как сообщили агентству в пресс-службе городской администрации, с 15 по 22 января будет частично перекрыта улица Новороссийская напротив дома №130. Отметим, по данному адресу располагается муниципальная школа-интернат спортивного профиля.

«Новый День – Челябинск» , и

В мэрии добавили, что необходимость ограничения движения в Ленинском районе южноуральской столицы обусловлена строительством канализационного коллектора. Работой по прокладке коммунальных сетей вертикальным способом в ближайшее воскресенье займется ООО «НИКС».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.01.17

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