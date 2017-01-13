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Челябинск

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Публикации за 13.01.17

В Челябинске обманутые дольщики снова выйдут на митинг

В Челябинске обманутые дольщики снова выйдут на митинг

В Челябинске состоится очередная акция протеста обманутых дольщиков.

Как передает корреспондент агентства , 14 января в сквер на Алом поле выйдут участники долевого строительства жилого комплекса «Новоград», расположенного на пересечении улиц Доватора и Воровского.

Строительство двухподъездного дома на 113 квартир началось в 2012 году, а в начале 2015 года все работы прекратились. Застройщик – ООО «Град» объявлен банкротом.

На достройку дома требуется около 150 миллионов рублей. Имущество обанкротившейся компании оценивается в 500 миллионов. Часть уже выставлена на торги. Основным залоговым кредитором «Града» является руководитель ОАО «Недвижимость и инвестиции», летом 2016 года выкупивший долг застройщика перед Сбербанком в размере 116 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант».

«Новый День – Челябинск» , и

В декабре прошлого года, собственники недостроенного жилья попросили генерального директора ООО «Гринфлайт» Олега Лакницкого достроить и их дом. Ответа пока не получили.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 13.01.17

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