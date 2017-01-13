Независимые журналисты несвободных СМИ: какой видит себя российская пресса

Публикации за 13.01.17

Российские журналисты рассказали, какими видят себя и профессию.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сегодня, 13 января, в День российской печати, фонд «Медиастандарт» и исследовательская группа ЦИРКОН опубликовали социологическое исследование о профессии журналиста в России. Оно основано на массовом опросе людей, занимающихся журналистикой: не только тех, кто работает в средствах массовой информации, но и фрилансеров, блогеров.

Опрос проводился во второй половине 2016 года. В результате были отобраны анкеты 492 респондентов, представляющих разные группы журналистов (от главных редакторов до внештатных сотрудников и студентов факультетов журналистики), все федеральные округа, а также различные типы медиа (печатные и Интернет-медиа, радио и телевидение, смешанные).

Вопросы в анкете позволяли выяснить представления нынешних «акул пера» о профессиональной идентичности, базовых ценностях журналистов, их социальное, финансовое и профессиональное самочувствие.

Главной характеристикой человека, занимающегося журналистикой, представители профессии назвали не формальный статус или образование, а знание и соблюдение этических норм, ценностей и правил поведения в сообществе (79% респондентов уверены, что нельзя назвать журналистом человека, пренебрегающего профессиональной этикой).

Знание этических норм – наиболее важная обязательная характеристика журналиста (так считает 71% респондентов), на втором месте – их соблюдение, наличие таланта и грамотное владение языком (66%). Наименее важные характеристики для идентификации журналиста – профильное образование (5%) и членство в профессиональных объединениях (3%). «Куча журналистов с профессиональным образованием – бездари», – уверен автор одной из анкет.

Задачей журналистики нынешние «акулы пера» считают информирование и просвещение, а не пропаганду. В частности, среди наиболее важных функций журналиста названы обобщение фактов и формирование картины дня (66%), комментирование и анализ событий (65%), а также содействие обмену мнениями в обществе (58%). Формирование же у людей определенных взглядов считают своим призванием лишь 9% респондентов.

Интересно, что при всем пиетете к профессиональной этике и беспристрастной журналистике, две трети участников анкетирования не видят ничего страшного в совмещении профессиональной журналистики с работой в PR, рекламе или на госслужбе. Возможно, это связано с изменением роли СМИ в жизни общества, объясняют респонденты. «Отечественная журналистика стала профессиональной деятельностью по производству некого контента, который заказан, – пишет участник опроса. – Журналистика рассматривается как часть медиа-индустрии».

Один из ключевых вопросов исследования – насколько свободны респонденты в своей работе и что ограничивает работу журналистов. 81% респондентов заявили, что работа журналистов в России скорее несвободна и несамостоятельна (противоположного мнения придерживается 15%, затруднились ответить – 4%). 77% отмечают, что в современной России профессия дискредитирована и недооценена, а журналисты не пользуются доверием общества.

Но когда речь заходит о собственной работе, ответы меняются практически на противоположные. Например, 60% респондентов заявили, что в их работе много самостоятельности и свободы (противоположное мнение – у 10%, остальные поставили средние оценки). Гордятся своей профессией 64% журналистов, и лишь 5% предпочло бы не рассказывать о своей работе окружающим.

Главным ограничителем свободы журналистики, согласно результатам опроса, является «вышестоящая структура, к которой принадлежит владелец СМИ»: 86% уверены, что она влияет или очень сильно влияет на самостоятельность журналистов. На втором месте – сам владелец (84%), на третьем – «этический внутренний редактор» (66%). Самоцензуру считают важным ограничителем 59% участников опроса, власти и регуляторов – 58%. Меньше всего журналисты обращают внимание на давление аудитории (17%).

Что касается возможностей влиять на власть и бизнес, то, по мнению респондентов, они могут быть значительны лишь в отношении групп граждан (54%), некоммерческих организаций (44%), общественных движений и политических партий (41%). На власть журналисты могут значительно влиять, только если это муниципальные чиновники (36% согласны, 33% – нет). Даже влияние на малый и средний бизнес ограничено (26% считают его значительным, 40% – нет). Наименее подвержены влиянию силовые структуры (68% респондентов считают, что СМИ на них почти не влияют), федеральные власти (65%) и крупный бизнес (56%).

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С точки зрения материального положения журналисты чувствуют себя плотью от плоти обычных граждан России. Так, хорошим свое положение называют 18% журналистов (как и в общем по стране), средним – 54% (59% в целом по стране), плохим и очень плохим – 27% (22%).

При этом, в будущее представители сообщества смотрят с оптимизмом. Так, 86% участников опроса уверены, что развитие технологий и роботов, самостоятельно создающих контент, не приведет к тому, что их труд окажется не востребован. Правда, 11% журналистов все же подумывают над поиском новой работы, предполагая, что автоматы скоро вытеснят их из профессии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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