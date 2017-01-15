Оттепель закончилась: на Южном Урале ожидается морозная неделя

Публикации за 15.01.17

Всю неделю в Челябинской области будет солнечно и морозно, но традиционных крещенских морозов не ожидается.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», по данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на 16 января в низинах и северо- восточных районах области подморозит до -24,-29 градусов Цельсия, на западе ожидается всего -14,-19 градусов. В понедельник днем температура воздуха прогнозируется от -7 до -12 на основной территории регаиона и до -17 в низинах. В Челябинске ожидается 10-12 градусов, при этом будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, осадков быть не должно.

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По данным «gismeteo.ru», такая типичная зимняя погода сохранится на протяжении недели. В Челябинске ясно и почти без осадков. Дневные температуры будут колебаться от -13 до -17 градусов Цельсия, ночные – от -16 до -21. Даже в праздник Крещения не ожидаются традиционные морозы: ночью столбик термометра опустится не ниже 20 градусов, днем – до -17.

Челябинск, Юлия Малецкая

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