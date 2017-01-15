На трассе под Магнитогорском из-за тумана произошло массовое ДТП

Публикации за 15.01.17

Под Магнитогорском в тумане столкнулись несколько автомобилей.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», массовое дорожно-транспортное происшествие случилось днем 14 января на автодороге Магнитогорск – Сибай.

По разным данным, столкнулись 6 или 7 автомобилей, в том числе два большегруза с прицепами, несколько легковых автомобилей и грузовиков поменьше. По словам очевидцев, в аварии никто не погиб, о пострадавших ничего не сообщается.

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Магнитогорские автомобилисты считают, что причиной массового ДТП стал туман, сгустившийся вчера над трассой. По словам водителей, передвигаться приходилось буквально на ощупь, порой не видно было даже собственного капота.

Челябинск, Юлия Малецкая

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