В Снежинске родители будущих первоклассников днем и ночью дежурят возле гимназий

Публикации за 15.01.17

В Снежинске родители будущих первоклассников круглосуточно дежурят возле гимназий.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», небывалый ажиотаж возник вокруг гимназии №127 и школы с углубленным изучением математики №125.

Горожане, желающие во чтобы то ни стало устроить детей в первый класс именно этих учебных заведений, организовали очередь за две недели до приема заявлений. В отличие от других школ Снежинска, где детей принимают по месту регистрации, в гимназиях общегородской прием – берут всех, кто вовремя успел написать заявление.

Несмотря на то, что в школе №127 заявления начнут принимать 23 января, а в 125-ой – 28 января, уже сейчас возле учебных заведений круглосуточно дежурят родители. Люди стоят днем и ночью на морозе, чтобы не потерять место в очереди. Некоторые взяли отпуск на это время.

Горожане, мечтающие записать детей в гимназию №127 даже создали специальную группу в VK, где выкладывают фотографии родителей с порядковыми номерами. Видимо, для того чтобы 23 января никто не смог подать заявление без очереди. Примечательно, что в списке уже больше 100 человек, при этом в следующем учебном году планировалось набрать лишь 2 класса общей численностью 50 человек. Несмотря на это, люди из второй половины очереди упорно дежурят возле школы.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Остальные жители Снежинска оценивают происходящее как «театр азбсурда», считая, что родители заботятся не о детях, а лишь удовлеторяют собствнные амбиции и тщеславие. «Раздать им всем по лопате, пусть хоть пользу какую нибудь приносят(снег почистят), чего просто так стоять-то. И мёрзнуть не будут», – иронизируют участники сообщества «Подслушано в Снежинске».

Отметим, многие горожане ожидают в дни приема заявлений «мордобой»: по некоторым данным, несогласные со сложившейся ситуацией, уже организовали альтернативные очереди.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 15.01.17

Тайные симпатии. Гороскоп РИА «Новый День» на 16 – 31 января 2017. / На трассе под Магнитогорском из-за тумана произошло массовое ДТП. / Оттепель закончилась: на Южном Урале ожидается морозная неделя. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»