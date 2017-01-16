В Челябинске прорубят 5 крещенских купелей

Публикации за 16.01.17

В Челябинске подготовят 5 купелей к празднику Крещения.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в ночь с 18 на 19 января можно будет окунуться в иордани на озере Смолино – возле храма в честь иконы Божьей Матери «Утоли мои печали» и рядом с гостиничным комплексом «Смолино-Парк». Две купели организуют на Шершневском водохранилище – на городском пляже и в поселке Сосновка. Кроме того, челябинцы смогут искупаться в проруби на Первом озере.

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Как всегда в местах крещенских купаний будут дежурить спасатели, бригады скорой помощи и полицейские.

Челябинск, Юлия Малецкая

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