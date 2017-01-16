NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 16.01.17

В Челябинске прорубят 5 крещенских купелей

В Челябинске прорубят 5 крещенских купелей

В Челябинске подготовят 5 купелей к празднику Крещения.

Как передает корреспондент агентства , в ночь с 18 на 19 января можно будет окунуться в иордани на озере Смолино – возле храма в честь иконы Божьей Матери «Утоли мои печали» и рядом с гостиничным комплексом «Смолино-Парк». Две купели организуют на Шершневском водохранилище – на городском пляже и в поселке Сосновка. Кроме того, челябинцы смогут искупаться в проруби на Первом озере.

«Новый День – Челябинск» , и

Как всегда в местах крещенских купаний будут дежурить спасатели, бригады скорой помощи и полицейские.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 16.01.17

С Новым старым или Простые числа. Январские тезисы. / 16 января ожидаются следующие события – Челябинск. / В Снежинске родители будущих первоклассников днем и ночью дежурят возле гимназий.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter