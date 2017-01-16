В Копейске пятиклассник прострелил глаз младшему брату

Публикации за 16.01.17

Несовершеннолетний южноуралец тяжело ранил брата из пистолета.

Как сообщили агентству «Новый День» в СУ СК России по Челябинской области, инцидент произошел вечером 14 января. В одну из челябинских больниц доставили 8-летнего жителя Копейска с проникающей травмой глаза.

По предварительным данным, ранение ребенок получил во время игры со старшим братом: 11-летний мальчик выстрелил в младшего из пневматического пистолета.

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По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана уголовно-правовая оценка действиям владельца оружия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Малецкая

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