В Копейске пятиклассник прострелил глаз младшему брату

Несовершеннолетний южноуралец тяжело ранил брата из пистолета.
Как сообщили агентству «Новый День» в СУ СК России по Челябинской области, инцидент произошел вечером 14 января. В одну из челябинских больниц доставили 8-летнего жителя Копейска с проникающей травмой глаза.
По предварительным данным, ранение ребенок получил во время игры со старшим братом: 11-летний мальчик выстрелил в младшего из пневматического пистолета.
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По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана уголовно-правовая оценка действиям владельца оружия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Юлия Малецкая
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