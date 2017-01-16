Останки саткинца, расчлененного одноклассником, выловили из реки

Публикации за 16.01.17

В Сатке обнаружили останки мужчины, убитого одноклассником.

Как сообщили агентству «Новый День» в следственном отделе СКР по Сатке, две ноги и грудную клетку мужчины спасатели выловили из полыньи на реке в конце минувшей недели.

Напомним, об исчезновении южноуральца в полицию сообщила его жена. Мужчина ушел из дома еще 27 декабря. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что последним его видел одноклассник, пригласивший того к себе домой выпить.

Во время распития спиртных напитков мужчины поссорились, и хозяин убил гостя. После этого южноуралец расчленил тело одноклассника и сбросил в полынью на реке Сатка.

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По подозрению в совершении убийства он был задержан 12 января, но останки к тому времени еще не были найдены. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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