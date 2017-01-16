В Челябинске двухлетняя девочка пострадала в абсурдной аварии

Публикации за 16.01.17

В Челябинске двухлетний ребенок попал под колеса припаркованной машины.

Как сообщили агентству «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД областного центра, два ребенка пострадали в авариях в минувшие выходные.

Первое ДТП произошло в 16:55 14 января в Курчатовском районе на Свердловском тракте возле дома 3 «Л». Пожилой водитель автомобиля «Деу Нексия» врезался в припаркованную на обочине «Хонду». Та от удара начала движение и сбила стоявших перед ней женщину и двухлетнюю девочку, вышедших из «Хонды». Также пострадала и водитель «японки». Все трое с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Еще одна авария произошла 15 января в 13:08 рядом с домом №97 по улице Гончаренко в Ленинском районе. Водитель автомобиля «Рено», поворачивая налево, не уступил дорогу ВАЗ-2110. В результате столкновения травмы получили шофер иномарки и два его пассажира, в том числе 14-летний подросток.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.17

Бизнесмен, заваливший центр Челябинска ядовитым снегом, отделался легким испугом. / Останки саткинца, расчлененного одноклассником, выловили из реки. / Наконец-то: власти Челябинска пригрозили оставить без денег подрядчиков, не ухаживающих за дворовыми катками. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»