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Челябинск

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Публикации за 16.01.17

Власти Челябинска отдали под строительство участок в санитарной зоне кладбища

Власти Челябинска отдали под строительство участок в санитарной зоне кладбища

В Челябинске суд признал незаконным договор аренды муниципальной земли рядом с Успенским кладбищем.

Как сообщили агентству в прокуратуре региона, в декабре 2014 года ООО «Уралмаш» получил в аренду участок площадью 1,66 гектара для строительства объекта административно-хозяйственного назначения с территорией для хранения транспорта.

Земельный участок расположен на улице Радонежской в санитарно-защитной зоне Успенского кладбища. Расстояние до погоста в разных точка составляет от 2 до 52 метров.

«Новый День – Челябинск» , и

В соответствии с федеральным законодательством строительство капитальных объектов в санитарно-защитной зоне кладбищ, не связанных с обслуживанием погостов и не являющихся культовыми или обрядовыми, запрещено.

По итогам проверки прокуратура Челябинской области обратилась в арбитражный суд с требованиями признать недействительным договор краткосрочной аренды земельного участка, заключенного между комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска и ООО «Уралмаш».

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 16.01.17

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