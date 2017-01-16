Спасибо папе: на Южном Урале трехлетний малыш отравился пивом

Публикации за 16.01.17

В Еманжелинске маленький ребенок попал в больницу с алкогольным отравлением, благодаря отцу.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», 14 января в горбольницу №1 из поселка Батуринский доставили трехлетнего мальчика. Ребенок был без сознания, врачи диагностировали у него алкогольную интоксикацию тяжелой степени.

Как выяснилось, малыша напоил пивом пьяный отец, сообщает газета «Новая жизнь». Мать ребенка пыталась остановить мужа, но безуспешно. Тогда женщина позвонила соседке, попросив вызвать полицию. Правоохранители вызвали «скорую помощь».

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В воскресенье мальчика выписали из больницы. Но долго ли он пробудет дома, неизвестно. Дело в том, что семья стоит на контроле в органах системы профилактики как неблагополучная, а отец ребенка уже привлекался к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В настоящее время ведется доследственная проверка, решается вопрос о целесообразности проживания детей, а их в семье трое, с родителями.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.17

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