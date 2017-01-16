Суд обязал власти Бакала обеспечивать горожан горячей водой круглый год

Публикации за 16.01.17

Администрации Бакала и энергетикам придется самостоятельно решать проблему круглогодичной подачи горячей воды жителям.

Как сообщили агентству «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, тяжба между надзорным ведомством и властями Бакальского городского поселения началась в 2016 году.

Тогда в ходе проверки по жалобе одного из горожан сотрудники прокуратуры выяснили, что горячее водоснабжение на территории города отключили еще в мае, а вернули только с началом отопительного сезона.

Выяснилось, что весной и летом ни ресурсоснабжающая организация – ООО «Урал Энерго Девелопмент», ни власти Бакала не приняли исчерпывающих мер по восстановлению бесперебойного горячего водоснабжения. По результатам проверки прокурор города обратился в Саткинский городской суд с требованием возложить на администрацию Бакала и энергетиков обязанность обеспечить бесперебойную и круглогодичную подачу горячей воды горожанам.

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Однако ответчики попытались убедить судью, что их вина в сложившейся ситуации не так уж велика. Оказалось, что компания «Новатэк», отчаявшаяся взыскать с ресурсоснабжающей организации многомиллионный долг за уже потребленный газ, отказалась и дальше бесплатно снабжать саткинское предприятие «голубым топливом». Вняв подобным объяснениям, городской суд 14 октября исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, но по собственной инициативе включил в число ответственных и «Новатэк».

Фактически это решение перекладывало ответственность с городских властей и коммунальщиков на газовую компанию. Такая постановка вопроса не устроила прокуратуру. В итоге эта часть судебного решения была оспорена в вышестоящей инстанции. В конце минувшей недели апелляционная коллегия Челябинского областного суда признала позицию прокурора обоснованной.

Таким образом, обязанность обеспечить жителей Бакала горячей водой в течение всего года лежит теперь исключительно на администрации города и коммунальной организации. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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