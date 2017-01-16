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Челябинск

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Публикации за 16.01.17

В Коркино во время матча умер хоккеист

В Коркино во время матча умер хоккеист

Товарищеский матч в Коркино закончился гибелью одного из участников.

Как передает корреспондент агентства , трагедия произошла в поселке Первомайский 15 января.

Во время товарищеского матча по хоккею в ФОК «Олимпийский» один из участников внезапно почувствовал себя плохо. 43-летний мужчина упал и потерял сознание. Как сообщает «Горняцкая правда», экипаж скорой медицинской помощи прибыл к месту трагедии достаточно оперативно, но спасти коркинца медики не смогли: к их прибытию он был уже мертв.

«Новый День – Челябинск» , и

Вероятной причиной смерти южноуральца называется сердечный приступ. У мужчины осталось двое детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.17

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