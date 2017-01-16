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Челябинск

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Публикации за 16.01.17

«Высокие, высокие отношения!» Челябинка выбила из экс-мужа алименты, несмотря на то, что мужчина освободил ее от маленького ребенка

«Высокие, высокие отношения!» Челябинка выбила из экс-мужа алименты, несмотря на то, что мужчина освободил ее от маленького ребенка

Жительница Челябинска потребовала от экс-супруга алименты, несмотря на то, что он взял под опеку ребенка несовершеннолетней дочери.

Как сообщили агентству в УФССП России по Челябинской области, с апреля 2016 года в отделе судебных приставов Советского района открыто исполнительное производство о взыскании алиментов с 37-летнего жителя Москвы на содержание дочери, которой в мае 2017 года исполнится 18 лет.

Перед новым годом мать подростка потребовала от судебного пристава сделать расчет задолженности, поскольку она перестала получать алименты.

Примечательно, что бывший супруг челябинки воспитывает внучку, которую родила их дочь. Несмотря на то, что мужчина взял на себя материальную и моральную ответственность за маленького ребенка, экс-жена по-прежнему требует с него алименты на содержание и воспитание дочери.

По мнению женщины, взять внучку под опеку было желанием дедушки, не освобождающим его от отцовских обязанностей.

«Новый День – Челябинск» , и

Задолженность составила 73 тысячи рублей. Мужчина, узнав о долге и запрете на выезд за рубеж, выплатил сумму в несколько приемов в первую рабочую неделю 2017 года.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 16.01.17

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