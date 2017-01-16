В Челябинске пропала 12-летняя школьница

Публикации за 16.01.17

Юная челябинка ушла на каток и не вернулась.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», 12-летняя Анна Гареева вышла из дома по улице 40-летия Победы 15 января в 16:30.

Школьница собиралась на каток, сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». Домой девочка не вернулась.

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Приметы челябинки: рост 160-165 сантиметров, волосы рыжие, ниже плеч, глаза зеленые, худощавое телосложение, на левой щеке – родинка.

Одета была в темно-синюю куртку (до пояса – в белую крапинку, ниже пояса – сплошная синяя), черные легинсы, синие ботинки. На голове – серая шапка. С собой рюкзак розового цвета с мелким рисунком.

Всех видевших девочку просят позвонить по телефону 8-951-455-13-17 (Татьяна) или 02.

Челябинск, Виктор Елисеев

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