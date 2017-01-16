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Челябинск

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Публикации за 16.01.17

В Челябинске при загадочных обстоятельствах погиб росгвардеец

В Челябинске при загадочных обстоятельствах погиб росгвардеец

В Челябинске устанавливают обстоятельства смерти бойца Росгвардии.

Как передает корреспондент агентства , 15 января в одной из квартир Тракторозаводского района был обнаружен повешенным 30-летний сотрудник правоохранительных органов. В звании прапорщика он служил старшим группы задержания полка вневедомственной охраны регионального управлении Росгвардии.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Известно, что прапорщик погиб в собственной квартире.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 16.01.17

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