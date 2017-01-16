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Публикации за 16.01.17

В Магнитогорске и Еманжелинске карантин в школах продлили еще на неделю

В Магнитогорске и Еманжелинске карантин в школах продлили еще на неделю

В Челябинской области опять продляют школьные «каникулы».

Как передает корреспондент агентства , оперативные штабы южноуральских муниципалитетов продолжают отодвигать начало занятия в школах.

Так, в Магнитогорске власти приняли решение продлить вынужденные каникулы до 20 января (для школьников, учащихся в субботу, – до 21 января включительно). Решение о том, выйдут ли школьники в понедельник следующей недели, в мэрии намерены принять в пятницу. Отметим, что магнитогорцы ушли на каникулы еще 26 декабря.

Так же – до 21 января – продлили карантин в школах Еманжелинского района.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, до 21 января отменили занятия в Коркинском районе, а мэрия Челябинска продлила карантин до 18 января включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.17

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