День вселенской депрессии: праздники закончились, деньги – тоже / Зато дальше будет только веселее

Публикации за 16.01.17

Земляне переживают самый депрессивный день в году.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», несколько лет назад психолог Клифф Арнол из университета Кардиффа (Великобритания) вывел формулу расчета счастливых и несчастливых дней.

Согласно этой теории самый мрачный день в году – третий понедельник января. В 2017 году это 16 января.

Именно в этот день, по мнению психолога, большинство жителей северного полушария Земли испытывают депрессию: праздники закончились, все деньги потрачены на подарки и увеселения, до зарплаты и выходных далеко. Унылое настроение усугубляет дефицит солнечного света и холодная погода. В этом году ученый учел еще и политическую обстановку. По его мнению, людей расстраивают события в Сирии и на Украине.

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Отметим, согласно формуле Клиффа Арнола, самым счастливым днем в году является третья пятница июня.

Челябинск, Юлия Малецкая

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