NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 16.01.17

День вселенской депрессии: праздники закончились, деньги – тоже / Зато дальше будет только веселее

День вселенской депрессии: праздники закончились, деньги – тоже Зато дальше будет только веселее

Земляне переживают самый депрессивный день в году.

Как передает корреспондент агентства , несколько лет назад психолог Клифф Арнол из университета Кардиффа (Великобритания) вывел формулу расчета счастливых и несчастливых дней.

Согласно этой теории самый мрачный день в году – третий понедельник января. В 2017 году это 16 января.

Именно в этот день, по мнению психолога, большинство жителей северного полушария Земли испытывают депрессию: праздники закончились, все деньги потрачены на подарки и увеселения, до зарплаты и выходных далеко. Унылое настроение усугубляет дефицит солнечного света и холодная погода. В этом году ученый учел еще и политическую обстановку. По его мнению, людей расстраивают события в Сирии и на Украине.

«Новый День – Челябинск» , и

Отметим, согласно формуле Клиффа Арнола, самым счастливым днем в году является третья пятница июня.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 16.01.17

В Магнитогорске и Еманжелинске карантин в школах продлили еще на неделю. / В Челябинске при загадочных обстоятельствах погиб росгвардеец. / Эпидемия? В Миассе начале разбирать построенные перед выборами детские городки.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter