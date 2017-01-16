День вселенской депрессии: праздники закончились, деньги – тоже / Зато дальше будет только веселее

Земляне переживают самый депрессивный день в году.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», несколько лет назад психолог Клифф Арнол из университета Кардиффа (Великобритания) вывел формулу расчета счастливых и несчастливых дней.
Согласно этой теории самый мрачный день в году – третий понедельник января. В 2017 году это 16 января.
Именно в этот день, по мнению психолога, большинство жителей северного полушария Земли испытывают депрессию: праздники закончились, все деньги потрачены на подарки и увеселения, до зарплаты и выходных далеко. Унылое настроение усугубляет дефицит солнечного света и холодная погода. В этом году ученый учел еще и политическую обстановку. По его мнению, людей расстраивают события в Сирии и на Украине.
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Отметим, согласно формуле Клиффа Арнола, самым счастливым днем в году является третья пятница июня.
Челябинск, Юлия Малецкая
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