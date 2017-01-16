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Челябинск

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Публикации за 16.01.17

В Челябинске вылетевшая на тротуар иномарка чудом не сбила пешеходов (ВИДЕО)

В Челябинске вылетевшая на тротуар иномарка чудом не сбила пешеходов (ВИДЕО)

В Челябинске лихач на иномарке едва не сбил группу пешеходов на тротуаре.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел 13 января на улице Лесопарковая.

Столкнулись грузовик ГАЗ и легковой автомобиль «Hyundai Solaris». От удара иномарку, ехавшую с большой скоростью, выбросило на тротуар. В это время там находились четыре пешехода.

Чудом машина не задела никого из людей

«Новый День – Челябинск» , и

По словам водителя грузовика, шофер иномарки попытался совершить обгон, нарушив правила.

«Очередной умник решил обогнать по встречной полосе. Поворотник налево он не заметил. При этом правая полоса полностью свободна», – прокомментировал кадры с видеорегистратора автомобилист.

При этом в том месте, где грузовик собирался повернуть, – двойная сплошная линия. По другой версии, иномарка ехавшая следом за фургоном, вылетела на встречку, пытаясь уйти от столкновения.

По факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 16.01.17

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