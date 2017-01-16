Смог над городами Южного Урала усилится

Публикации за 16.01.17

Синоптики повысили уровень опасности смога в Челябинской области.

Как сообщили агентству «Новый День» в Челябинском ЦГМС, на территории региона сохраняются метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

При этом в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше и Коркино с 13 часов 16 января до 19 часов 17 января объявлены неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности. Ряду предприятий региона выданы предупреждения о НМУ первой степени опасности, действующие с 11 января.

Между тем, жители Челябинска, Копейска и Коркино уже на минувших выходных начали жаловаться на невозможность дышать на улице. Южноуральцы отмечают сильный запах гари и химических соединений в воздухе.

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Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.17

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