Всемирный день «Битлз»: странный юбилей

Публикации за 16.01.17

16 января отмечается Всемирный день «Битлз».

Как передает корреспондент агентства «Новый День», своеобразный праздник был установлен в 2011 году по решению ЮНЕСКО.

Правда, у битломанов праздник широкого распространения пока не получил: многие привыкли вспоминать «ливерпульскую четверку» 9 октября и 8 декабря – в дни рождения и гибели одного из участников легендарного квартета Джона Леннона.

Например, в Челябинске рокеры и «битломаны» всегда больше выделяли именно этого участника «Битлз». Не случайно именно в его честь планировалось назвать одну из улиц города в начале 2000-х годов. Теперь же в день рождения и день гибели Леннона в Челябинске по традиции проходят концерты и другие мероприятия, призванные отдать дань памяти легендарному музыканту и еще раз вспомнить о «ливерпульской четверке».

Впрочем, невнимание местных «битломанов» к Всемирному дню «Битлз» имеет под собой и вполне оправдательные основания. Дело в том, что дата 16 января связана не столько с группой, сколько с площадкой, на которой некогда «битлы» впервые предстали перед публикой. Именно 16 января 1957 года открылся клуб «Каверн». А первым из «битлов» на его сцене выступил Ричард Старки, и произошло это 31 июля 1957 года. Будущий ударник легендарной четверки, взявший себе впоследствии псевдоним Ринго Стар, играл тогда в группе Eddie Clayton Skiffle Group. 7 августа 1957-го на сцене клуба появился Джон Леннон в составе группы The Quarrymen.

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Лишь в 1958 году посетители «Каверн» смогли впервые увидеть на сцене сразу трех будущих «битлов» – Джона Леннона, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона, составлявших к тому времени костяк The Quarrymen. Собственно «Битлз» выступили впервые на сцене «Каверн» 9 февраля 1961 года. Тогда в составе группы были все те же Леннон-Маккартни-Харрисон, плюс Стюарт Сатклифф и Пит Бест.

Первое же выступление классического состава «ливерпульской четверки» в клубе, ставшем благодаря ей легендарным, состоялось и вовсе 15 августа 1962 года. И причем тут, спрашивается, 16 января?

Челябинск, Виктор Елисеев

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