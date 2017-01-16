Южноуральские власти продлили запрет на работу мигрантов в маршрутках

Публикации за 16.01.17

Власти Челябинской области третий год подряд запрещают мигрантам работать водителями маршруток.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Постановление устанавливает запрет на привлечение иностранных граждан в качестве водителей регулярных внутригородских, пригородных и междугородных пассажирских рейсов, а также такси.

Впервые с предложением ввести подобный запрет депутаты законодательного собрания Челябинской области выступили в августе 2013 года. В 2015 году к региональным властям с такой же просьбой обратились главы Челябинска и Златоуста. Областные власти пошли навстречу, объяснив вводимые ограничения статистикой ДТП с участием маршрутчиков-мигрантов, а также стремлением высвободить вакансии для местных жителей.

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С этого времени ежегодно губернатор Челябинской области подписывает постановление о запрете на привлечение иностранцев к работе в сфере пассажирских перевозок. Правда, ограничительная мера распространяется только на мигрантов, вынужденных оформлять патент на осуществление трудовой деятельности. Гастарбайтеры, получившие вид на жительство в России, под запрет не попадают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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