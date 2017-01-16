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Челябинск

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Публикации за 16.01.17

Южноуральские власти продлили запрет на работу мигрантов в маршрутках

Южноуральские власти продлили запрет на работу мигрантов в маршрутках

Власти Челябинской области третий год подряд запрещают мигрантам работать водителями маршруток.

Как передает корреспондент агентства , соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Постановление устанавливает запрет на привлечение иностранных граждан в качестве водителей регулярных внутригородских, пригородных и междугородных пассажирских рейсов, а также такси.

Впервые с предложением ввести подобный запрет депутаты законодательного собрания Челябинской области выступили в августе 2013 года. В 2015 году к региональным властям с такой же просьбой обратились главы Челябинска и Златоуста. Областные власти пошли навстречу, объяснив вводимые ограничения статистикой ДТП с участием маршрутчиков-мигрантов, а также стремлением высвободить вакансии для местных жителей.

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С этого времени ежегодно губернатор Челябинской области подписывает постановление о запрете на привлечение иностранцев к работе в сфере пассажирских перевозок. Правда, ограничительная мера распространяется только на мигрантов, вынужденных оформлять патент на осуществление трудовой деятельности. Гастарбайтеры, получившие вид на жительство в России, под запрет не попадают.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.17

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