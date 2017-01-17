Пьяный петербуржец устроил дебош в самолете «Челябинск – Москва»

В челябинском аэропорту с рейса сняли пьяного пассажира.
Как сообщили агентству «Новый День» в Уральском управлении МВД на транспорте, инцидент произошел незадолго до вылета самолета рейса «Челябинск – Москва».
В линейный отдел полиции аэропорта поступило сообщение от диспетчера авиапредприятия о дебоше на борту.
22-летний житель Санкт-Петербурга, находившийся в состоянии алкогольного опьянение, на этапе встречи и размещения пассажиров в салоне своим конфликтным поведением создавал угрозу безопасности предстоящего полета.
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Мужчину сняли с рейса и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска.
В отношении задержанного возбудили административное дело по факту появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 17.01.17
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