Четыре магнитогорских бутлегера полгода снабжали магазины поддельной водкой

Публикации за 17.01.17

На Южном Урале возбуждены уголовные дела в отношении четырех мужчин, организовавших нелегальное производство алкоголя.

Как сообщили агентству «Новый День» в ГУ МВД России по Челябинской области, жители Магнитогорска в возрасте от 30 до 49 лет реализовывали контрафактную продукцию под видом легальной, используя товарные знаки производителя.

По версии следствия, группа действовала с августа 2015 года по февраль 2016 года. Товар сомнительного качества магнитогорцы сбывали через городские магазины, получив от незаконной деятельности доход в сумме свыше 9 миллионов рублей.

Полицейские изъяли у бутлегеров 47 тысяч литров спиртосодержащей продукции, хранившейся в складских помещениях. Здесь же оперативники обнаружили 2 тысячи 400 пустых бутылок объемом 0,5 литра, колпачки для закупоривания стеклянной тары, 28 рулонов этикеток с наименованиями известных водочных брендов, 5 рулонов акцизных марок с признаками подделки, 2 емкости со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 2 тысячи литров. Помимо этого стражи порядка обнаружили оборудование, предназначенное для наклеивания этикеток, акцизных марок, закупоривания бутылок, фильтры, насосы, шланги и установки для розлива спиртосодержащей жидкости.

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Изъятая алкогольная продукция была направлена на исследование, по результатам которого установлено, что имеющиеся на бутылках федеральные специальные марки не относятся к производству Гознак РФ.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров), по пункту «б» части 2 статьи 171 (незаконное предпринимательство) и части 4 статьи 327.1 (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

По предварительным данным, правообладателю товарных знаков причинен ущерб на сумму более 1,5 миллионов рублей.

Магнитогорским бутлегерам грозит до 5 лет лишения свободы.

Челябинск, Юлия Малецкая

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