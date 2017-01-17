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Челябинск

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Публикации за 17.01.17

Житель Миасса подстрелил соседа из самодельного «ружья»

Житель Миасса подстрелил соседа из самодельного «ружья»

Южноуралец самостоятельно собрал «ружье», чтобы убить соседаю.

Как передает корреспондент агентства , утром 16 января в одну из больниц Миасса доставили мужчину с огнестрельным ранением живота.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По подозрению в совершении преступления задержали безработного соседа пострадавшего.

Испытывая к мужчине личную неприязнь, южноуралец изготовил «приспособление для выстрела». Дождавшись, когда сосед выйдет на прогулку с собаками, мужчина проследил за ним и в безлюдном месте выстрелил в неприятеля из самодельного «ружья», сообщает U74.Ru.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время «оружейник» задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.01.17

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