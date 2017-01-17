Школы Златоуста закрыли на карантин

Публикации за 17.01.17

Златоустовские школьники после трех дней учебы снова отправились на каникулы.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», за вторую неделю января в городе зарегистрировало более 1 тысячи 600 случаев ОРВИ. По сравнению с первой неделей заболеваемость выросла в 2,3 раза. Эпидпорог превышен более чем на 62%.

Среди взрослых горожан уровень заболеваемости вырос в 3,4 раза, среди школьников в возрасте 7-14 лет – в 2,2 раза, сообщает со слова начальника территориального отдела Роспотребнадзора Зинаиду Губжокову «Златоуст 74».

С диагнозом «ОРВИ» госпитализированы 43 ребёнка.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В городе объявлена эпидемия простудных инфекций. С 17 по 23 января включительно приостановлен учебный процесс в школах. Отметим, златоустовские школьники вышли с зимних каникул 12 января.

В детских садах и организациях дополнительного образования усилены утренний фильтр приёма детей, режимы дезинфекции, проветривания и обеззараживания воздуха в помещениях. В учреждениях среднего профессионального образования введён масочный режим.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 17.01.17

Житель Миасса подстрелил соседа из самодельного «ружья». / Четыре магнитогорских бутлегера полгода снабжали магазины поддельной водкой. / Пьяный петербуржец устроил дебош в самолете «Челябинск – Москва». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»