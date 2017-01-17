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Публикации за 17.01.17

Школы Златоуста закрыли на карантин

Школы Златоуста закрыли на карантин

Златоустовские школьники после трех дней учебы снова отправились на каникулы.

Как передает корреспондент агентства , за вторую неделю января в городе зарегистрировало более 1 тысячи 600 случаев ОРВИ. По сравнению с первой неделей заболеваемость выросла в 2,3 раза. Эпидпорог превышен более чем на 62%.

Среди взрослых горожан уровень заболеваемости вырос в 3,4 раза, среди школьников в возрасте 7-14 лет – в 2,2 раза, сообщает со слова начальника территориального отдела Роспотребнадзора Зинаиду Губжокову «Златоуст 74».

С диагнозом «ОРВИ» госпитализированы 43 ребёнка.

«Новый День – Челябинск» , и

В городе объявлена эпидемия простудных инфекций. С 17 по 23 января включительно приостановлен учебный процесс в школах. Отметим, златоустовские школьники вышли с зимних каникул 12 января.

В детских садах и организациях дополнительного образования усилены утренний фильтр приёма детей, режимы дезинфекции, проветривания и обеззараживания воздуха в помещениях. В учреждениях среднего профессионального образования введён масочный режим.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 17.01.17

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