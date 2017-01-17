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Челябинск

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Публикации за 17.01.17

Контрабанда опасных средств для похудения довела южноуральцев до суда

Контрабанда опасных средств для похудения довела южноуральцев до суда

Челябинцы ответят в суде за контрабанду препарата для похудения.

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд направлено уголовное дело южноуральцев, обвиняемых в контрабанде сильнодействующих веществ, а также незаконном приобретении, хранении, пересылке и сбыте сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенных организованной группой.

По версии следствия, в 2015 году челябинка наладила сбыт нелегально поступавших из Казахстана препаратов для снижения веса, содержащих сильнодействующее вещество – сибутрамин. Всего она получила из соседней республики около 600 граммов средств для похудения.

В июне 2015 года женщина предложила своему знакомому вместе заняться реализацией контрабанды. Соучастники развернули рекламную кампанию в соцсетях. Связываясь с покупателями, челябинец получал заказы, сообщал заказчикам номер «Киви кошелька» или номер банковской карты, на которые перечислялись средства. Его сообщница отправляла товар покупателям.

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В марте 2016 года женщину задержали в почтовом отделении с посылками, предназначенными для жителей Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска и Московской области.

При обыске в квартире сообщницы было изъято более 500 граммов сибутрамина.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.01.17

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