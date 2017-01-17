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Челябинск

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Публикации за 17.01.17

Цены на тепло для южноуральских предпринимателей выросли в 11 раз

Цены на тепло для южноуральских предпринимателей выросли в 11 раз

Южноуральские бизнесмены столкнулись с резким ростом цен на тепло.

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта, сравнительный анализ выставленных счетов за октябрь 2016 года и аналогичный период 2015-го показал рост платежей на 70% – 1200%. Причина резкого увеличения стоимости теплоэнергии для бизнеса – изменение методики расчетов.

«Корректировка методик расчета стоимости теплоснабжения для юридических лиц, владеющих недвижимостью в жилых зданиях, невозможна, – отмечает руководитель региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Антон Неверов. – Пока существует три варианта: оплата по индивидуальным приборам учета, общедомовым приборам учета и по нормативу. Предпринимателям необходимо рассчитать, какой из этих вариантов для них предпочтителен. Проблема же достигла своего пика из-за слабой информационной работы органов исполнительной власти, которые не довели до сведения представителей бизнеса новые принципы расчета и начисления платы за теплоснабжение. В результате бизнесменам пришли счета с астрономическими суммами, в ряде случаев платежи выросли в 11 раз».

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В МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) сообщили, что в минувшем году из-за резкого роста стоимости теплоэнергии к коммунальщикам обратились свыше 600 собственников помещений. По словам представителей муниципального предприятия, в ряде случаев увеличение стоимости услуг связано с тем, что ранее предпринимателям ошибочно выставлялись заниженные счета. В основном же проблема возникла у владельцев подвальных и цокольных помещений, которым из-за отсутствия общедомовых приборов учета рассчитали тепло по нормативу.

В итоге общественники договорились с ЧКТС проверить каждую жалобу, поступившую от предпринимателей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.01.17

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