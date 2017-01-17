Жителя Челябинска застрелили во дворе многоэтажки

Публикации за 17.01.17

В одном из дворов Челябинске средь бела дня застрелили мужчину.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области, преступление произошло днем 16 января.

В одном из дворов на улице Молодогвардейцев обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. Пострадавшего срочно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.

По некоторым данным, 34-летний челябинец получил смертельные ранения во время уличного конфликта. Двое мужчин поссорились, завязалась драка, затем один из них достал пистолет и застрелил оппонента.

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В настоящее время материалы уголовного дела, изначально возбужденного полицейскими по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), передаются в Следственный комитет. Дело переквалифицируют в связи со смертью мужчины.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают стрелявшего. По некоторым данным, личность его уже установлена – это житель Курганской области

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 17.01.17

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