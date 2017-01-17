В отношении южноуральца, напоившего сына пивом, возбудили уголовное дело

Публикации за 17.01.17

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту алкогольного отравления трехлетнего малыша.

Напомним, 14 января в еманжелинскую больницу №1 из поселка Батуринский доставили мальчика без сознания. Врачи диагностировали у него алкогольную интоксикацию тяжелой степени.

Как выяснилось, малыша напоил пивом отец, сам находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. Мать ребенка пыталась остановить мужа, но безуспешно. Тогда женщина позвонила соседке, попросив вызвать полицию.

Как сообщили агентству «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по материалам проверки в отношении 26-летнего отца мальчика возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Сейчас врачи оценивают состояние здоровья ребенка, как удовлетворительное.

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следственными органами будет инициировано лишение мужчины родительских прав.

Расследование взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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