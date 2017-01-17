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Челябинск

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Публикации за 17.01.17

На территории ММК нашли трех мертвых мужчин

На территории ММК нашли трех мертвых мужчин

В одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината обнаружили три трупа.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел сегодня в доменном цехе.

«Час назад на доменной печи №9 найдены 3 трупа. Судя по всему, лежат давно. Не работники домны, пока не опознаны кто...», – сообщили сотрудники предприятия в группе «Я работаю на ММК».

По одной из версий, трое мужчин, находившихся в подбункерном помещении доменной печи, отравились угарным газом ночью.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются личности погибших и обстоятельства случившегося.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 17.01.17

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