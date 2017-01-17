На территории ММК нашли трех мертвых мужчин

В одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината обнаружили три трупа.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел сегодня в доменном цехе.
«Час назад на доменной печи №9 найдены 3 трупа. Судя по всему, лежат давно. Не работники домны, пока не опознаны кто...», – сообщили сотрудники предприятия в группе «Я работаю на ММК».
По одной из версий, трое мужчин, находившихся в подбункерном помещении доменной печи, отравились угарным газом ночью.
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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются личности погибших и обстоятельства случившегося.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 17.01.17
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