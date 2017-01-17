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Публикации за 17.01.17

Челябинке, расчленившей друга, дали 9,5 лет колонии: останки так и не нашли

Челябинке, расчленившей друга, дали 9,5 лет колонии: останки так и не нашли

В Челябинске вынесли приговор женщине, убившей и расчленившей возлюбленного.

Как передает корреспондент агентства , преступление произошло в августе 2015 года. Женщина, работавшая массажисткой, поссорилась с другом, из-за того что он в очередной раз попросил у нее денег. В ходе конфликта дама ударила возлюбленного ножом в шею. Мужчина скончался. Затем женщина расчленила тело, разложила останки по пакетам и выбросила в разных районах города.

Родственникам друга челябинка заявила, что парень уехал в Екатеринбург. Вскоре по факту его исчезновения возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подруга призналась в убийстве. Правда позже она отказалась от первоначальных показаний, заявив, что мужчина жив и скрывается от коллекторов.

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Примечательно, что останки тела так и не нашли. Более того никаких следов преступления не удалось обнаружить и в квартире обвиняемой. Однако следователи нашли частицы крови в водопроводных трубах ванной комнаты. С помощью генетической экспертизы установлено, что кровь принадлежит исчезнувшему.

В результате Ленинский районный суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил к 9,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также челябинку обязали компенсировать моральный вред отцу возлюбленного в размере 700 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 17.01.17

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