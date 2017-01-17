МУП «Челябавтотранс» заподозрили в нарушении законодательства о закупках

Публикации за 17.01.17

МУП «Челябавтотранс» заподозрили в «прицельных» закупках.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе регионального УФАС, антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении МУП «Челябинский автобусный транспорт» по подозрению в ограничении количества участников закупки по приобретению микроавтобусов.

Торги муниципальное предприятие проводило в 2015 году. Информация о возможных антиконкурентных действиях поступила антимонопольщикам от правоохранительных органов.

ФАС установила, что поставить запрашиваемые МУП «ЧАТ» микроавтобусы «Форд Транзит» и «Мерседес-Бенц Спринтер» изъявила желание только одна компания – ООО «Мегаавто». В надзорном ведомстве не исключают, что установленные заказчиком требования могли привести к ограничению конкуренции при проведении запроса предложений.

Так, на поставку микроавтобусов было отведено от 1 до 10 дней. Также машины «Форд Транзит» должны были обязательно иметь багажные полки с индивидуальной подсветкой и улучшенную обивку салона. При этом предприятие не смогло подтвердить производственную необходимость в установке обозначенного в закупочной документации дополнительного оборудования.

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В итоге контракты были заключены по максимальным ценам – 8,4 миллиона рублей за «Форды» и 3 миллиона рублей за «Мерседес».

Примечательным является тот факт, что ООО «Мегаавто» ранее не занималось продажей транспортных средств, однако, предложило срок поставки в один день. Кроме того, компания располагается по тому же адресу, что и заказчик.

«Можно предположить, что документация была разработана под конкретного поставщика, имеющего в наличии необходимое количество автомобилей с определенными характеристиками и, соответственно, способного поставить их в ограниченный срок», – сообщили в антимонопольном ведомстве.

Всем вышеизложенным фактам Челябинский УФАС даст соответствующую оценку в ходе рассмотрения дела, возбужденного в отношении МУП «Челябинский автотранспорт». Заседание комиссии состоится 24 января.

Челябинск, Виктор Елисеев

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