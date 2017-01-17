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Челябинск

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Публикации за 17.01.17

На Южном Урале пьяный водитель автобуса едва не угробил своих пассажиров

На Южном Урале пьяный водитель автобуса едва не угробил своих пассажиров

В Челябинской области задержали пьяного водителя автобуса.

Как сообщили агентству в ГУ МВД России по Челябинской области, сегодня в 6:45 утра на 1798 километре трассы Челябинск – Москва в Чебаркульском районе сотрудники ГИБДД обратили внимание на подозрительный микроавтобус «Рено Мастер»: машина выехала на полосу встречного движения.

Автобус остановили, при проверке документов инспектор ДПС почувствовал запах алкоголя, исходивший от водителя. Медицинское освидетельствование подтвердило факт опьянения.

Водителя отстранили от управления транспортным средством и возбудили в отношении него административное дело.

В салоне автобуса с табличкой «Заказной» находились 6 пассажиров. Куда они ехали, неизвестно. По словам водителя, он ни с кого денег не брал и вообще не занимается коммерческими перевозками. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе административного расследования.

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Отметим, по данным полиции, пьяный водитель 43 раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе его лишали прав за выезд на встречную полосу.

Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Стоит отметить, что с начала 2017 года на Южном Урале привлекли к административной ответственности 1 тысячу 560 водителей автобусов за нарушение правил перевозки пассажиров.

Челябинск, Юлия Малецкая

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