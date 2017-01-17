В Челябинске арестовали брата главного архитектора Грозного

Родственника главного архитектора столицы Чечни обвиняют в обмане жителей Челябинска.
Как сообщили агентству «Новый День» пресс-службе Курчатовского районного суда, рассмотрено ходатайство следователя отдела полиции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении двух эпизодов мошенничеств.
По версии следствия, уроженец Чечни обманул своих знакомых на сумму более 1 миллиона рублей.
Известно, что 33-летний обвиняемый является родным братом главного архитектора Грозного Алихана Токшаева.
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По некоторым данным, аферист, втираясь в доверие к челябинцам, похищал у них автомобили, брал кредиты от их имени, не собираясь расплачиваться. Одной из потерпевших мужчина даже обещал жениться.
После возбуждения уголовных дел мошенник покинул столицу Южного Урала и был объявлен в федеральный розыск. В начале 2017 года его задержали в Дагестане и доставили в Челябинск.
Сегодня суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Расследование уголовных дел продолжается.
Челябинск, Юлия Малецкая
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