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Челябинск

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Публикации за 17.01.17

В Челябинске арестовали брата главного архитектора Грозного

В Челябинске арестовали брата главного архитектора Грозного

Родственника главного архитектора столицы Чечни обвиняют в обмане жителей Челябинска.

Как сообщили агентству пресс-службе Курчатовского районного суда, рассмотрено ходатайство следователя отдела полиции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении двух эпизодов мошенничеств.

По версии следствия, уроженец Чечни обманул своих знакомых на сумму более 1 миллиона рублей.

Известно, что 33-летний обвиняемый является родным братом главного архитектора Грозного Алихана Токшаева.

«Новый День – Челябинск» , и

По некоторым данным, аферист, втираясь в доверие к челябинцам, похищал у них автомобили, брал кредиты от их имени, не собираясь расплачиваться. Одной из потерпевших мужчина даже обещал жениться.

После возбуждения уголовных дел мошенник покинул столицу Южного Урала и был объявлен в федеральный розыск. В начале 2017 года его задержали в Дагестане и доставили в Челябинск.

Сегодня суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование уголовных дел продолжается.

Челябинск, Юлия Малецкая

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