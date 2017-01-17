NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 17.01.17

Власти Южного Урала сумели свести к минимуму дефицит бюджета прошлого года

Власти Южного Урала сумели свести к минимуму дефицит бюджета прошлого года

Правительству Челябинской области удалось в 2016 году резко сократить дефицит бюджета.

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального кабмина, в Челябинской области в минувшем году отмечалась положительная динамика роста доходов. Она обусловлена изменением финансовых результатов предприятий региона и ростом фонда начисленной заработной платы.

«Практически к минимуму был сведен размер дефицита областного бюджета. С планируемых 8,7 миллиарда рублей по итогам года он снизился до 166 миллионов рублей и покрыт за счет собственных остатков. Брать банковские кредиты на эти цели не пришлось», – рассказал министр финансов Андрей Пшеницын.

Собственные налоговые и неналоговые доходы Челябинской области выросли в 2016 году на 9% и составили 108,1 миллиарда рублей. Основной прирост был обеспечен налогами на прибыль и имущество организаций, на доходы физических лиц и по упрощенной системе налогообложения, а также поступлениями от акцизов.

«Новый День – Челябинск» , и

Кроме того, в региональном минфине заявили о снижении объемов госдолга области. По сравнению с началом 2016 года обязательства региона сократились на 15% – до 28,5 миллиарда рублей. «В прошлом году региону удалось рассчитаться с частью коммерческих займов, не прибегая к новым заимствованиям в банках. Кроме того, на уменьшение госдолга повлияло прекращение обязательств по отдельным госгарантиям, а также стабильное погашение инвесторами своих долгов перед банками», – уточнил Андрей Пшеницын.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.01.17

На Южном Урале число заболевших гриппом и ОРВИ за неделю выросло почти вдвое. / В Челябинске арестовали брата главного архитектора Грозного. / На Южном Урале пьяный водитель автобуса едва не угробил своих пассажиров.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter