Власти Южного Урала сумели свести к минимуму дефицит бюджета прошлого года

Публикации за 17.01.17

Правительству Челябинской области удалось в 2016 году резко сократить дефицит бюджета.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе регионального кабмина, в Челябинской области в минувшем году отмечалась положительная динамика роста доходов. Она обусловлена изменением финансовых результатов предприятий региона и ростом фонда начисленной заработной платы.

«Практически к минимуму был сведен размер дефицита областного бюджета. С планируемых 8,7 миллиарда рублей по итогам года он снизился до 166 миллионов рублей и покрыт за счет собственных остатков. Брать банковские кредиты на эти цели не пришлось», – рассказал министр финансов Андрей Пшеницын.

Собственные налоговые и неналоговые доходы Челябинской области выросли в 2016 году на 9% и составили 108,1 миллиарда рублей. Основной прирост был обеспечен налогами на прибыль и имущество организаций, на доходы физических лиц и по упрощенной системе налогообложения, а также поступлениями от акцизов.

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Кроме того, в региональном минфине заявили о снижении объемов госдолга области. По сравнению с началом 2016 года обязательства региона сократились на 15% – до 28,5 миллиарда рублей. «В прошлом году региону удалось рассчитаться с частью коммерческих займов, не прибегая к новым заимствованиям в банках. Кроме того, на уменьшение госдолга повлияло прекращение обязательств по отдельным госгарантиям, а также стабильное погашение инвесторами своих долгов перед банками», – уточнил Андрей Пшеницын.

Челябинск, Виктор Елисеев

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