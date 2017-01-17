В Челябинске заминировали офисный центр

Публикации за 17.01.17

В Челябинске эвакуировали офисный центр и парковку из-за телефонных звонков и подозрительных пакетов.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе городского управления МВД, сегодня днем по телефону позвонил неизвестный и сообщил о том, что в одном из административных зданий на проспекте Победы находится взрывное устройство.

На место происшествия прибыли все экстренные службы. Из здания офисного центра эвакуировали всех людей. Взрывотехники с собаками обследовали здание, но ничего не нашли.

Полицейские уже установили личность лжетеррориста. Им оказался 65-летний горожанин. О причинах, толкнувших пенсионера на такой поступок, пока ничего не известно. По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Помимо этого, полицейские сегодня днем проверяли сообщение о возможном нахождении взрывного устройства на парковке в центре Челябинска.

Прохожие обнаружили подозрительный пакет, лежавший на стоянке на улице Васенко возле Дома быта.

Сотрудники экстренных служб оцепили парковку. Пакет проверили и выяснили, что он наполнен бумагой, не представляющей опасности.

Челябинск, Юлия Малецкая

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