Власти Чебаркуля решили очищать от снега только центральные улицы

Публикации за 17.01.17

Чебаркульские чиновники решили отказаться от содержания второстепенных магистралей города.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», мэрия Чебаркуля выбрала подрядчика для выполнения работ по содержанию городских магистралей. Им стало дорожное предприятие из Кусы – единственное, заявившееся на участие в конкурсе.

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Дорожники заработают в 2017 году почти 3 миллиона 400 тысяч рублей. Хотя контракт не подписан, сотрудники компании уже приступили к очистке магистралей от снега. Однако оценить их работу смогут далеко не все чебаркульцы.

«В этом году из-за недостаточного финансирования будет осуществляться содержание только самых загруженных участков, это центральные улицы», – цитирует U24.Ru пресс-секретаря мэрии Чебаркуля Дарью Половникову. Впрочем, это не единственное огорчение, ожидающее жителей города.

Не исключено, что к нечищеным второстепенным дорогам добавятся замусоренные улицы, площади и парки: на торги по оказанию услуг по уборке не заявился ни один участник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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