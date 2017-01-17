На южноуральской трассе легковушка врезалась в «скорую», есть пострадавшие

Публикации за 17.01.17

На трассе в Челябинской области «Лада Приора» протаранила машину скорой помощи.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожная авария произошла на автодороге Челябинск – Троицк недалеко от поселка Ключи.

19-летняя девушка за рулем легковушки в условиях тумана не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с двигавшейся впереди машиной скорой помощи, сообщает газета «Новая жизнь» со ссылкой на начальника ГИБДД по Еманжелинскому району Павла Каланду.

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В результате происшествия пассажиры «Приоры», 39-летняя женщина и 12-летняя девочка, с различными травмами госпитализированы.

По предварительным данным, в момент столкновения в салоне «скорой» пассажиров, в том числе транспортируемых пациентов, не оказалось. Водитель автомобиля в ДТП не пострадал.

Примечательно, что спустя всего полчаса на этом же участке трассы «Toyota Camry» аналогичным образом «догнала» большегруз «Renault». В результате столкновения 28-летнему водителю и 27-летнему пассажиру легковой иномарки понадобилась помощь медиков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по факту аварий проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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