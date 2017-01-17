Южноуралец потерял 40 тысяч рублей из-за ошибки в номере телефона

Публикации за 17.01.17

Житель Челябинской области лишился 40 тысяч рублей, указав при открытии счета чужой номер телефона.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 11 января в дежурную часть полиции обратился житель поселка Магнитка с заявлением, что с его банковской карты были похищены более 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что к краже причастен житель Карабаша. При этом пострадавший отчасти сам спровоцировал ситуацию.

Оказалось, что в отделении банка он оформлял доступ к онлайн-сервисам, привязав его к номеру мобильного телефона. При этом мужчина указал номер с ошибкой. В итоге смс-оповещения о пополнении счета стали приходить на телефон пенсионерке из Карабаша. Более того, указав именно этот «неправильный» номер, можно было получит доступ к счету владельца карты в Интернете. Этим и воспользовался сын пенсионерки, переведя деньги с чужого банковского счета на свою карту.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по краже. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Челябинск, Виктор Елисеев

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