В Челябинске вторые сутки ищут пропавшую школьницу

Публикации за 18.01.17

В Челябинске волонтеры и полиция вторые сутки ищут пропавшую школьницу.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», 14-летняя Анна Карелина ушла из дома по улице Литовской в Ленинском районе около 16:30 в понедельник, 16 января. После 21:17 этого же дня телефон девушки был отключен.

Приметы школьницы: на вид 15-16 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Была одета в пуховик черного цвета длиной до колен, черные ботинки, отороченные белым мехом. На голове – шапка черного цвета со стразами и бусинами, с белым бомбоном.

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Всем, кто владеет информацией о пропавшей, просьба позвонить по телефонам 8-951-455-13-17 или 02.

Челябинск, Виктор Елисеев

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