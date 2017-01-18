В Челябинске при столкновении двух легковушек пострадал 8-месячный младенец

Публикации за 18.01.17

Восьмимесячный мальчик пострадал в ДТП на дороге в Челябинске.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла 17 января в 13:00 в Металлургическом районе на улице Морская.

Водитель автомобиля «Шевроле Ланос» на нерегулируемом перекрестке не пропустил движущийся слева по главной дороге ВАЗ-2108. В результате столкновения травмы получили водитель и два пассажира отечественного автомобиля, в том числе восьмимесячный мальчик. Пострадавшие с различными травмами были направлены на амбулаторное лечение.

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Ребенок на момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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