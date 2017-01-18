NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 18.01.17

В Челябинске при столкновении двух легковушек пострадал 8-месячный младенец

В Челябинске при столкновении двух легковушек пострадал 8-месячный младенец

Восьмимесячный мальчик пострадал в ДТП на дороге в Челябинске.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла 17 января в 13:00 в Металлургическом районе на улице Морская.

Водитель автомобиля «Шевроле Ланос» на нерегулируемом перекрестке не пропустил движущийся слева по главной дороге ВАЗ-2108. В результате столкновения травмы получили водитель и два пассажира отечественного автомобиля, в том числе восьмимесячный мальчик. Пострадавшие с различными травмами были направлены на амбулаторное лечение.

«Новый День – Челябинск» , и

Ребенок на момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.01.17

В Челябинске вторые сутки ищут пропавшую школьницу. / Из дома не выходить, надеть маски, больше пить: южноуральское МЧС отреагировало на затянувшийся смог. / В Челябинске экстренно приземлился самолет «Хельсинки – Екатеринбург». И еще 6 бортов из Москвы, Петербурга и Краснодара.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter