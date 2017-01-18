Экс-ректору УралГУФК Евгению Орехову предъявили новые обвинения во взятках

Публикации за 18.01.17

В деле бывшего ректора челябинского вуза всплыли новые эпизоды.

Как сообщили агентству «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, установлена причастность бывшего ректора Уральского государственного университета физической культуры Евгения Орехова к совершению еще 5 преступных эпизодов по получению взяток.

Напомним, 19 мая 2016 года ректора УралГУФК задержали при получении взятки в 200 тысяч рублей за совершение действий, связанных с заключением государственных контрактов на проведение работ и оказание услуг для вуза. Позднее в Санкт-Петербурге по обвинению в пособничестве при получении взятки была арестована его дочь Анастасия.

В ходе следствия всплыли новые эпизоды. Так, с марта 2015-го по май 2016 года Евгений Орехов получил 5 взяток от представителей коммерческих организаций на сумму более 2 миллионов рублей за обеспечение победы в конкурсах на проведение работ и оказание услуг для нужд УралГУФКа.

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В начале нынешней недели суд продлил срок домашнего ареста для экс-ректора и его дочери на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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