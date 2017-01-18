В челябинских школах отменили карантин

Власти Челябинска приняли решение о возобновлении занятий в школах.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», городской оперативный штаб решил не продлять и без того затянувшиеся из-за эпидемии гриппа и ОРВИ зимние каникулы.
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По словам заместителя главного санитарного врача Челябинской области Светланы Лучининой, за минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников снизилась в регионе на 30%. А за первые два дня начавшейся недели уровень заболеваемости на Южном Урале снизился в целом на 18%. Однако эпидпорог по-прежнему превышен.
Несмотря на это, власти Челябинска решили прислушаться к рекомендации областного оперативного штаба, предложившего возобновить занятия в образовательных учреждениях. 19 января челябинские школьники вернутся за парты.
Челябинск, Виктор Елисеев
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