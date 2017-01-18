На Южном Урале две трети водозаборных скважин используют без разрешений

Публикации за 18.01.17

В Челябинской области лишь треть водозаборных скважин имеют лицензии.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», на сегодняшний день в регионе эксплуатируется 1 тысяча 279 подземных источников питьевой воды. При этом только 423 из них имеют лицензии на право пользования недрами.

Таким образом, две трети скважин используются с нарушением федерального закона «О недрах».

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По данным министра имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексея Бобракова, только в шести муниципалитетах региона полностью завершена работа по получению лицензий для обеспечения населения подземной водой. Это Челябинск, Магнитогорск, Локомотивный, Трехгорный, Озерск и Коркинский район.

Руководство региона поручило главам муниципальных образований в течение полугода выполнить все необходимые процедуры для получения разрешений на эксплуатацию всех подземных источников.

Отчет об исполнении будет заслушан в июле текущего года.

Челябинск, Юлия Малецкая

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