Кто не работает, тот ест? Руководство Южного Урала потребовало вернуть деньги, выделенные на содержание административных комиссий

Публикации за 18.01.17

В ряде южноуральских муниципалитетов не работают административные комиссии, призванные наказывать нарушителей правил благоустройства. Самых ленивых лишат финансирования.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», региональный закон о создании комиссий, призванных навести порядок в муниципалитетах, был принят в 2010 году.

В 2015 году их полномочия были расширены: местные власти получили право привлекать к ответственности за несанкционированные свалки, разведение костров, сжигание травы и мусора. В 2016 году административным комиссиям территорий предоставили право штрафовать за стоянку транспорта на газонах, непроведение работ по уборке, самовольную установку временных объектов.

Кроме того, главы городских округов и сельских поселений получили право составлять административные протоколы за нарушения правил благоустройства. Однако до сих пор власти ряда территорий не пользуются полученными полномочиями.

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Начальник главного управления юстиции региона Валерий Быков сообщил, что в 2016 году административные комиссии в муниципалитетах рассмотрели почти 3 тысячи 200 дел, нарушители оштрафованы на 6 миллионов 600 тысяч рублей. Сумма поступлений в местные бюджеты выросла в 2 раза по сравнению с 2015 годом.

Однако, по словам Быкова, «недостаточная» работа проводилась в Ашинском, Варненском, Коркинском и Нязепетровском районах, а в Локомотивном городском округе, Снежинске, Аргаяшском и Красноармейском районах – неудовлетворительная. Например, административная комиссия Снежинска за год рассмотрела всего одно дело, а Локомотивного – ни одного за два года.

Начальник управления юстиции предложил лишить Локомотивный полномочий, ликвидировав комиссию. Тем более что города и районы получают средства из регионального бюджета на обеспечение деятельности комиссий.

Глава Локомотивного Александр Мордвинов попытался оправдаться, заявив, что особенностью муниципалитета является его компактность и наличие собственного полигона ТБО, поэтому в городском округе нет несанкционированных свалок. Кроме того, по словам чиновника, в населенном пункте нет частного сектора, а значит, и нет бесхозного скота.

«У нас нет таких нарушений, за которые можно было бы привлекать», – самоуверенно заявил глава муниципалитета.

Руководство области усомнилось в «идеальности» Локомотивного и потребовало наконец-то начать работу или вернуть средства, выделенные на обеспечение деятельности комиссии.

«Куда деньги девались? Деньги верните! Это та работа, которую вы хотели организовать у себя в территориях, вы говорили, что полномочий не хватает, чтобы навести порядок, не хватает административного ресурса. Вот он ресурс, занимайтесь, а пока деньги верните», – потребовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона поручил министерству финансов проработать вопрос об изъятии средств, потраченных на бездействующую комиссию Локомотивного.

Челябинск, Юлия Малецкая

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