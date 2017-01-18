В Челябинске наркоман устроил охоту на пешеходов

Публикации за 18.01.17

В Челябинске водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, устроил охоту на пешеходов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел на территории одной из строительных компаний города.

Неадекватный водитель гонял у здания предприятия, пытаясь сбить проходивших мимо людей. Сотрудники компании вынуждены были вызвать группу быстрого реагирования обслуживавшего их частного охранного предприятия.

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ЧОПовцы блокировали автомобиль с лихачом, вызвали бригаду скорой помощи, которой и передали устроившего переполох мужчину.

Из пешеходов никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.01.17

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