В Челябинской области директор дворца культуры «забыл» отдать казне плату, получаемую от арендаторов

Публикации за 18.01.17

Директор южноуральского ДК присвоил больше 86 тысяч рублей.

Как сообщили агентству «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального учреждения «Симский городской дворец культуры» Владимира Князева, обвиняемого в присвоении вверенного ему имущества и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2013-2015 годах мужчина присвоил деньги, полученные от арендаторов помещений дворца культуры, которыми распорядился по собственному усмотрению.

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В рамках уголовного дела наложен арест на автомобиль, принадлежащий обвиняемому, для обеспечения полного возмещения ущерба, причиненного преступлением. Также в рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление главе администрации Симского городского поселения об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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